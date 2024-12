FIFPRO está en contra de que la FIFA realice el Mundial cada dos años

Han pasado varias semanas en que la FIFA propuso que el Mundial se realice cada dos años y ya no cuatro, como se mantiene actualmente, algo que ha generado gran polémica en todas las entidades del mundo del fútbol, incluso, varias federaciones como CONMEBOL o UEFA se mostraron en contra de este ofrecimiento, sin embargo, ellos no serían los únicos que habrían marcado su posición en contra, dado que la FIFPRO también ha manifestado que no esta de acuerdo con la realización de este campeonato en este período de tiempo.