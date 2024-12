¡Francia campeón de la Liga de Naciones! Los Bleus derrotaron a España por 2-1

🙌🏻 ¡¡¡COOOOMIENZA LA FINAL EN MILÁN!!! No vamos a decir que no estamos nerviosos, pero a pie de campo como estamos, intentaremos también desde aquí sumar para el equipo. 👏🏼 ¡¡A por todas equipo!! ¡¡Tenéis a un país detrás!! 🇪🇸 🆚 🇫🇷 | 0-0 | 1’ #VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/t1EPBwvuRc

Nuevamente Francia se acerca al área en búsqueda de un compañero, pero no ha podido encontrar a alguieb y Laporte despeja con un tiro d de esquina.

El español domina su banda y el francés no puede detenerlo, a pesar de sus esfuerzos.

Jugadores españoles reclaman posible mano de Koundé en el área, pero el árbitro no señala falta.

Anthony Taylor, árbitro de la final de la Liga de Naciones, decidió que la jugada confusa no amerita penal.

El marcador no se ha modificado durante los primeros 40 minutos del compromiso.

Sarabia protagoniza gran jugada y se aproxima al área, pero no Ferran no llega a tiempo.

Yeremi Pino hace una gran carrera en solitario y prueba fortuna con un disparo de media distancia, pero no tiene suerte.

"La idea clara es la de tener un balón porque solo hay uno. Y si tenemos el balón y lo movemos como queremos podremos poner en problemas a su defensa, que es espectacular. Y al perder el balón, trabajar de manera colectiva para intentar recuperarlo y que sus jugadores, que son buenísimos todos, no crean peligro", declaró Luis Enrique en la previa.

"Nosotros no vamos a asumir el papel de favoritos. España tiene jugadores muy jóvenes, pero también futbolistas experimentados. Quizás tenemos más experiencia nosotros, pero no por ello tendremos garantías sobre lo que ocurrirá mañana. Mañana necesitaremos todos los ingredientes para llevarnos ese título", señaló Deschamps en conferencia.

El vigente campeón del mundo sufrirá para el duelo contra España la baja de Adrien Rabiot, quien dio positivo por COVID-19. En lugar del volante de la Juventus entraría el jugador del AS Mónaco, Aurélien Tchouaméni.

Si quieres seguir en Internet el España vs Francia, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Los canales con la transmisión de la final de la Liga de Naciones lo tiene Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.