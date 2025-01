Futbolista homosexual de la Selección Australiana tiene miedo de jugar en Qatar 2022

A pesar de que hace algunos días Josh Cavallo se convirtió en el primer futbolista activo del mundo en declararse homosexual y recibió gran cantidad de apoyo por varios colegas, el propio jugador ha mostrado su temor por disputar el Mundial Qatar 2022, porque siente que en tierras qatarís pueden aplicarle la pena de muerte a su persona, ya que esa es una ley que se rige en esa nación.

"Leí algo sobre que Qatar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí", indicó en el podcast Guardian's Today in Focus.

El jugador de Adelaide United también mencionó que esta situación lo pone muy triste, ya que resaltó que jugar un Mundial, es uno de los mayores logros que pueda tener un futbolista profesional.

"Esto me entristece, al final el Mundial es en Qatar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional", señaló.

Otros futbolistas que tienen miedo de confesar su homosexualidad

Finalmente, Josh Cavallo confesó que, luego de que dio a conocer su caso al mundo, varios futbolistas le han escrito de manera confidencial para decirle que se encuentran atravesando la misma situación