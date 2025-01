¡Alerta en Múnich! Kimmich es puesto en cuarentena y no quiere vacunarse

El Bayern Múnich tiene un dolor de cabeza llamado Joshua Kimmich . El centrocampista alemán ha sido puesto en cuarentena por haber tenido contacto con una persona infectada de COVID-19, pero viene siendo cuestionado por el hecho de no querer vacunarse a pesar de que ello le impida jugar por el club 'Bávaro'.

Como se ha confirmado, el futbolista se perderá los duelos de Bundesliga ante el Augsburgo y de Champions League ante el Dynamo de Kiev, pero en la institución germana corre la posibilidad de que no vuelva a jugar debido a que no quiere inmunizarse contra el coronavirus porque no cree en su efectividad y tiene miedo de efectos secundarios.