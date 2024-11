Premier League y otro partido suspendido por casos Covid -19

Anteriormente, los duelos entre Leeds United vs Liverpool y 'Wolves' vs. Watford fueron suspendidos por los nuevos brotes de Covid-19 en el Reino Unido. Cabe recordar que la FA había decidido que los partidos del 'Boxing Day' se realicen con normalidad pese al aumento de casos en las últimas semanas.

Por la fecha 18 tambien hubo encuentros suspendidos por los motivos anteriormente mencionados. Estos fueron: Aston Villa vs. Burnley, Manchester United vs. Brighton, Southampton vs. Brentford, Watford vs. Crystal Palace, West Ham vs. Norwich y Everton vs. Leicester.