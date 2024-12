¿Llegó el momento? Cristiano Ronaldo reveló cuándo se retirará del fútbol

Cristiano Ronaldo viene atravesando uno de los momentos más críticos desde su llegada al Manchester United y, este jueves, sorprendió al mundo entero tras haber dado una entrevista a la cadena de ESPN Brasil, sobre todo porque habló de cuándo sería su retiro en el fútbol, tema que sus seguidores prefieren no escuchar.

"Genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como si tuviera 25 años, no hay que exagerar. Pero es como si tuviera 30. Yo cuido de mi cuerpo y de mi mente", añadió futbolista de los 'Diablos Rojos'.