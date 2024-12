Manchester United 1-0 West Ham: Rashford le da la victoria a los 'Red Devils'

Manchester United sufrió más de la cuenta para vencer a West Ham, el club 'Red Devil' no tuvo una gran participación en lo colectivo y se vio amenazado por la férrea defensa del club que dirige David Moyes. Sin embargo, se pudo imponer tras el gol de Marcus Rashford en la última del encuentro.

Cristiano Ronaldo tuvo dos ocasiones de gol en la que pudo aparecer y capitalizarlas por gol pero el luso no está en su mejor momento y esto desestabiliza al resto del plantel. Los cambios de Ragnick le dieron un nuevo aire al club como el ingreso de Edinson Cavani por ejemplo.

El inglés Jonathan Moss será el encargado de impartir justicia en este duelo a jugarse en Old Trafford que luce a estadio lleno.

Manchester United vs West Ham: árbitro

Se inició el encuentro en Old Trafford, primeros minutos de Cristiano Ronaldo que va en busca de más goles y, porsupuesto, la victoria.

Manchester United vs West Ham: ¡Inició el partido!

Bruno Fernandes lanzó un centro preciso a la cabeza de Cristiano Ronaldo que no llegó a conectar el balón. Manchester United avisa a la portería de Areóla.

Polémico quite de balón en el área contra cristiano Ronaldo, el árbitro decidió no cobrar falta mientras se comunican con el VAR. El partido sigue y Cristiano Ronaldo le cuesta aparecer en el 100% de su efectividad. El partido sigue 0-0.

Manchester United vs West Ham: Inicia la segunda mitad

El duelo entre Manchester United vs West Ham sigue 0-0 y los dos equipos han perdido intensidad en el juego. ¿Será que termina en empate?

Así fue el golazo de Marcus Rashford ante West Ham que hizo explotar a todo Old Trafford.

Manchester United vs. West Ham EN VIVO cara a cara EN DIRECTO por Star Plus, HOY sábado 22 desde el Old Trafford, a las 10.00 a. m. en el horario peruano y a las 3.00 p. m. en el español. El partido corresponde a la jornada 23 de la Premier League y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía Líbero.