¡Lo volvió a hacer! Luis Advíncula fue protagonista de un nuevo comercial en Argentina

Los argentinos coinciden en que el 'Rayo' la rompió en el spot de 'Old Spice' que dura apenas duró 15 segundos. El lateral derecho de la Selección Peruana, no solo enseñó su musculoso cuerpo, sino también demostró no ponerse nervioso delante de las cámaras y se lo notó muy suelto. Es más, le puso mucha naturalidad al video, en el que incluso simuló ser arrojado por un cañón.