Thierry Henry a Kylian Mbappé: "No creo que se quede en PSG"

Por otro lado afirmó que PSG no hizo las cosas bien para retener a su "figura" ya que si lo quería retener hubieran pensando en extender su vínculo hace dos años y no ahora que está cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid.



"Es complicado para mí siendo francés porque debería querer que se quede en esta liga y en un equipo como este, pero para mí, si querían asegurarse a Mbappé, tendrían que haberlo hecho hace dos años. No le demostraron amor. Ahora, otro equipo lo hizo y no creo que se quede", terminó Henry.