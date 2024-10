¡Reapareció! Miguel Trauco jugó los 90 minutos en la reserva de Saint-Étienne

Miguel Trauco es uno de los jugadores de la Selección Peruana que no ha podido tener la continuidad esperada en su respectivo club del exterior. El lateral izquierdo no ha sido considerado en las últimas nueva convocatorias del Saint-Étienne, por lo que preocupa lo que pueda ocurrir en su futuro como profesional.

Si hablamos de continuidad, este aspecto le viene bien a Miguel Trauco de cara a los duelos por las Eliminatorias Qatar 2022. No obstante, se deja en evidencia que Saint-Étienne no tiene en mente considerar al peruano para lo que resta de la temporada y, evidentemente, no ofrecerle la renovación respectiva.