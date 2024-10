Presidente del Querétaro pidió disculpas a los hinchas del Atlas: "Nos duele muchísimo"

Por su parte, el presidente del Querétaro, Adolfo Ríos , no fue ajeno a la pesadilla que se vivió en el estadio de su club y, muy apenado, pidió sinceras disculpas a los hinchas del Atlas que se encontraban dentro del césped buscando una pronta salida por temor a que les ocurra algo terrible.

"Esto no es México, esto no es fútbol, esto no es lo que queremos para nuestro país. Una disculpa, nos duele muchísimo esto. Ahora queremos hacer es que la integridad de ustedes es lo más importante y también de los niños", dijo a los aficionados que se encontraban dentro del campo buscando una escapatoria.