ExSporting Cristal vive difícil momento en su club: No cobró todo el año y puede perder su casa

A pesar de no cumplir con las expectativas, un sector de los hinchas pidieron su continuidad. Sin embargo, no llegó a un acuerdo con la dirigencia y dejó el club. Ahora, su presente en Oriente Petrolero de Bolivia y está atravesando un complicado momento.

El conjunto boliviano está sufriendo una crisis económica. Los jugadores no cobran su sueldo desde hace meses y según contó Riquelme, los directivos se comprometen en público a solucionar los problemas, pero no cumplen con su palabra.

"Lamentablemente, tuve que vender mi auto y empezar a manejarme con el de mi esposa. Como le dije a mis compañeros, tuve que tirar un manotazo de ahogado, porque la situación se estaba poniendo muy difícil. Uno estando fuera de su país tiene que alquilar la casa donde vive, pagar el colegio de las hijas, tiene un montón de gastos que pagar cada mes. A mí no me perdonan, no puedo decirle al que me alquila la casa que espere el pago porque el arreglo fue directamente conmigo", indicó Riquelme a Tigo Sports.