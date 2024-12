DT de Partizán reveló la contundente razón por la cual no está jugando Joao Grimaldo

Joao Grimaldo atraviesa el peor momento de su carrera deportiva. El extremo peruano del Partizán de Belgrado no fue convocado por el DT interino del equipo, Marko Jovanovi c, este último sábado, en el triunfo por la mínima diferencia sobre Radnicki Nis de visita por la Liga Serbia, y ya van seis partidos seguidos en los que no entra en lista.

Jovanovic realizó en las últimas horas una conferencia de prensa donde, entre otros temas, habló de la situación de Grimaldo, asegurando que actualmente no está en un proceso de formación , siendo esta la principal razón por la que no viene siendo tomado en cuenta a estas alturas de la temporada.

"No es que no esté en ritmo competitivo, pero no está en proceso de formación. Por el momento, no está para ser utilizado", declaró el entrenador de 36 años a los medios de comunicación tras el triunfo sobre Radnicki Nis fuera de casa por la jornada 20 de la Primera División de Serbia.