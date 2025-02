Presidente de Morelia revela el posible futuro de Raúl Ruidíaz: "Está negociando con ...."

Y es que la ‘Pulga’ generó diversas reacciones con su posible regreso a Universitario de Deportes. Aunque estuvo decidido en volver al club de sus amores tras su salida de Seattle Sounders , su intención de ponerse nuevamente la camiseta crema no fue nada sencillo por las diferencias económicas.

“Hablé con Raúl y yo estaba en la mejor disposición de hacer un gran esfuerzo por él. Es un gran tipo, una gran persona, ama a Morelia. Me pidió que este año lo deje. Está tratando de enrolarse con algún equipo de la MLS o con alguno de la Primera de Perú. Estoy en contacto con él muy seguido porque a mí me gustaría, no que se retire, pero que venga con nosotros a ayudarnos con el ascenso porque es un gran jugador”, dijo.