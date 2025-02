LINK GRATIS para ver Inter Miami con Messi vs. New York City por la MLS

Inter Miami vs. New York City se enfrentan este sábado 22 de febrero por la semana 1 de la MLS de Estados Unidos. El duro encuentro se disputará en el Chase Stadium a partir de las 19:30 horas de Perú y promete muchas emociones entre los hinchas de ambos equipos y seguidores de Lionel Messi .

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el partido Inter Miami vs. New York City por la MLS: