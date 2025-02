LINK GRATIS, ver River Plate vs. San Martín de San Juan EN VIVO ONLINE por la Liga Profesional

Este domingo 22 de febrero continúa la emocionante Liga Profesional Argentina 2025 con el partido entre River Plate vs. San Martín de San Juan por la fecha 7 del Torneo Apertura desde el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez a partir de las 21:30 horas local (19:30 horas de Perú) , con transmisión EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus vía streaming.

River Plate es uno de los invictos del campeonato. El cuadro dirigido por Marcelo Gallardo no ha perdido en seis partidos y buscará alcanzar la punta del grupo B con un triunfo en San Juan tras vencer el último domingo a Lanús por la mínima diferencia. Por su parte, San Martín no la está pasando bien en su vuelta a Primera División ya que aún no sabe ganar en el torneo y viene con dos derrotas consecutivas frente a Talleres y Gimnasia LP por el mismo marcador (1-0).