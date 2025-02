¿Vuelve a Perú? El duro presente de Juan Pablo Goicochea en Platense tras dejar Alianza Lima

Uno de los mayores valores que tuvo recientemente Alianza Lima es Juan Pablo Goicochea , delantero nacional que viene de ser uno de los pocos futbolistas destacados que tuvo en la selección peruana en el Sudamericano Sub 20. Pese a ello, el atacante pasa un pésimo momento en Platense de Argentina debido a que no cuenta con continuidad.

Si bien es cierto, su rendimiento ha mejorado gracias a la formación que recibe en Argentina, Juan Pablo Goicochea no tiene continuidad y normalmente es mandado a la reserva , donde ha jugado 8 partidos y convertido un solo gol. Esta historia podría terminar mal para el delantero peruano si no toma una decisión pronto respecto a su futuro.

Juan Pablo Goicochea con la selección peruana Sub 20.

Asimismo, es importante mencionar que Platense es un equipo que suele prestar a sus futbolistas jóvenes para luego venderlos, pero ni siquiera eso ha sucedido con el ex Alianza Lima que sigue viendo banca de suplentes cada fin de semana en reserva y en el plantel principal no es ni tomado en cuenta por el entrenador Favio Orsi.

A fines del año pasado se le preguntó a Juan Pablo Goicochea por que no jugaba y respondió lo siguiente: "Tuve un par de lesiones medio complicadas, después me recuperé, me bajaron a reserva para tener minutos, algo que la verdad, me ayudó bastante, pero bueno, ahora estoy enfocado en la Sub-20". Sin embargo, diversos periodistas argentinos han mencionado que el rendimiento es uno de sus mayores problemas porque cuando llegó no le alcanzaba para competir con los titulares.