Prensa argentina responde ante fuerte mensaje de Carlos Zambrano: "El desafiante..."

Alianza Lima derrotó 1-0 a Boca Juniors en la ida de la Copa Libertadores 2025 y ahora enfrentará nuevamente al 'Xeneize' por un cupo a la siguiente instancia del torneo, aunque este encuentro será en La Bombonera de Buenos Aires. Previo al encuentro, Carlos Zambrano le dejó un picante mensaje a Edinson Cavani y la prensa argentina no dudó en responder de forma tajante .

Recientemente al 'Káiser' le preguntaron por el delantero uruguayo debido a que recientemente se confirmó que podría estar presente en el enfrentamiento de este martes 25 de febrero. De inmediato, el central peruano restó importancia al asunto y mencionó lo siguiente: " No pasa nada, ya lo conozco. Todos los partidos son distintos. Va a ser muy difícil ".

Estas declaraciones causaron asombro en Argentina debido a que el diario Olé se manifestó con una fuerte publicación en su portal web que fue vista por millones de aficionados del 'Xeneize'. " El desafiante mensaje de Zambrano a Cavani en la previa de Boca vs. Alianza Lima ", se puede leer en el titular del conocido medio internacional.

El diario Olé y la publicación sobre Carlos Zambrano.

Recordemos que el 'León' formó parte de Boca Juniors antes de llegar a Matute y por ello conoce a varios jugadores del club, pero no llegó a coincidir con el 'Matador'. No obstante, ambos futbolistas se conocen debido a los diferentes enfrentamientos entre las selecciones de Perú vs. Uruguay a lo largo de la última década.