¡Atención, Alianza! Futbolistas de Aldosivi dejan mensaje sobre La Bombonera: "Me sentí..."

" Primera vez jugando en La Bombonera. Tiene lo suyo, hay un poco de 'Biri Biri' y otro de realidad ", empezaron a comentar los futbolistas de Aldosivi tras el partido con Boca Juniors . " La primera vez que vengo, no conocía. Me sentí tranquilo, se escucha a la gente que canta lindo ", agregaron los jugadores del elenco argentino.

No obstante, Tiago Serrago fue quien lanzó un comentario sumamente polémico contra la hinchada 'Xeneize'. "Yo estuve afuera y adentro, creo que cuando la gente se activa y canta se escucha. No me pareció la gran cosa, pero bueno, hay gente que dice que late o tiembla, pero creo que es una cancha normal", indicó el ex River Plate.