Boca Juniors tomó drástica decisión sobre continuidad de Fernando Gago tras caer ante Alianza Lima

Y es que los directivos aún confían en que habrá una reacción severa tras este golpe, el cual debe seguir dirigido por Gago. Se sabe que no habrá competencia internacional para este 2025, por lo que bucarán el título de los certámenes locales a como de lugar.

"No lo van a echar a Gago. No lo van a despedir a Gago. Decisión tomada por parte de la dirigencia. No están pensando en echarlo a Fernando Gago. Confían en que esto va a cambiar", informaron.