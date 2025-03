Partidos de Eliminatorias Copa del Mundo 2026: programación de la fecha 13

Luego de cuatro meses, las Eliminatorias sudamericanas 2026 regresan este jueves 20 de marzo con partidos cruciales que pueden definir a los clasificados y sentenciar a los países que no irán al Mundial. En esta nota te presentamos la programación de los encuentros de la fecha 13.

La selección peruana está último en la tabla de posiciones, por lo que necesita sí o sí vencer como local a Bolivia para seguir soñando con lograr, mínimamente, el repechaje. Otro compromiso atractivo de este decimotercera jornada es el clásico entre Argentina vs. Uruguay, donde Lionel Messi no estará presente porque no fue convocado por problemas físicos.