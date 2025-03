Campeonó con Chile, pero podría dejar sin Mundial al equipo de Gareca: "Nos van a..."

El inicio de las Clasificatorias Sudamericanas fue terrible para ‘La Roja’, por lo que se decidió cambiar de entrenador, siendo el ‘Tigre’ el elegido para revertir la situación y engancharse nuevamente en el camino. No obstante, los buenos resultados no le acompañaron y el combinado chileno está lejos del objetivo.

“Conozco muy bien al futbolista chileno. Lo valoro, lo aprecio, lo quiero. Me tocó estar en esa selección, hay jugadores como Aránguiz, Vidal… lo que sienten esa camiseta. Nos van a exigir más que el cien. Es un espacio que me tocó transitarlo. Soy muy agradecido, tengo una linda conexión con ese grupo. Hay unos que están, otros que no. Hay que trabajar, de lo contrario vamos a sufrir mucho”, dijo Sebastián Beccacece, actual entrenador de Ecuador previo al encuentro con el conjunto sureño.