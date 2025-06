Streamer boliviano arremete contra Viscarra por blooper: "Desde que se fue a Alianza Lima…"

Bolivia no pudo dar el golpe y terminó cayendo por 2-0 ante Venezuela por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Uno de los más criticados en este duelo fue el arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, quien cometió un insólito error que conllevó al primer gol de la 'Vinotinto'. Ahora, un streamer boliviano criticó duramente al portero.

El creador de contenido Robert Santos se ha convertido en un destacado streamer y tiene una gran presencia en TikTok, precisamente en esta red social publicó un video donde cuestionó firmemente al arquero de 'La Verde' tras el grosero error que cometió a los 5 minutos del partido y que significó el 1-0 de Venezuela.

Al respecto, Santos afirmó que el golero no "era tan malo" y que el cambio en su rendimiento se debe a que fichó por Alianza Lima a inicios de la presente temporada. Asimismo, afirmó que es un error imperdonable pues se dio en el partido más importante del elenco altiplánico.

"Les juro que Viscarra no era tan malo, desde que se fue a Alianza Lima se ha vuelto así. El error que cometió contra Venezuela es para estudiarlo, no entiendo como pasó eso. Muchos dirán 'son personas se pueden equivocar', pues no, en el partido más importante no te puedes equivocar así. El error que comete es imperdonable", expresó.

DT de Bolivia opinó sobre el error de Guillermo Viscarra

Una vez terminado el encuentro, en la conferencia de prensa, el entrenador de la selección de Bolivia, Óscar Villegas, comentó sobre el garrafal error que cometió Guillermo Viscarra. Sobre ello, aseguró que es un error que perjudicó el partido, pero destacó la experiencia del golero.

"Es un arquero de experiencia. Estos accidentes pasan, también le ocurre, a defensores o delanteros. Tiene todo nuestro apoyo porque ha sido clave en varios partidos. El error de los cinco minutos termina imposibilitándonos de conseguir un mejor resultado", aseguró.