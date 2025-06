Jugador de Boca mencionó a Alianza a días de su partido por el Mundial de Clubes: ¿Qué dijo?

Ha pasado cuatro meses de la eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima por la fase 2, pero en Boca Juniors aún no se olvidan del fatídico momento en el que se quedaron sin competir a nivel continental este 2025. Justamente, en la antesala a su estreno en el Mundial de Clubes, una de las figuras del cuadro 'Xeneize' sorprendió al mencionar a los blanquiazules y el encuentro disputado en La Bombonera.

Desde Estados Unidos, Alan Velasco fue entrevistado telefónicamente por el programa radial argentino 'Fútbol Continental' a pocos días del encuentro contra Benfica, para revelar detalles de como vivió el penal que falló contra los 'Íntimos' que sentenció la eliminación del cuadro 'Azul y Oro', asegurando que tuvo el coraje de patearlo y que no se siente arrepentido ya que hasta a los mejores jugadores le ocurre.

"El de Alianza Lima es un penal que me tocó errar. También tuve la personalidad de patearlo. Soy consciente de que eso pasó, pero no estoy para nada arrepentido porque lo sentí así. Uno erra y puede pasar, le pasó a los mejores", declaró la 'Joya' en el espacio emitido por Radio Continental AM 590 de su país.

Video: Radio Continental AM 590

Asimismo, el extremo izquierdo de 22 años admitió que la pena máxima errada frente al conjunto victoriano en La Bombonera lo afectó anímicamente en las primeras semanas después de lo ocurrido, pero que actualmente tiene ganas de cobrarse la revancha en el momento que se le presente la oportunidad.

"Con respecto a lo que vino después, Boca es demasiado grande y llega todo, cuando a uno le va bien o cuando le va mal. Me afectó un poco las primeras semanas pero después me supe poner fuerte con mi familia, mis amigos y mi novia, que estuvieron al lado mío desde que arranqué a jugar al fútbol. Hoy me siento tranquilo y con muchas ganas de poder revertir la situación", agregó.

¿Cómo fue el penal fallado por Alan Velasco ante Alianza Lima?

Si hay una acción que los aficionados del club de 'La Ribera' no quieren recordar de este 2025 es el quinto penal de la tanda ante Alianza Lima. Los victorianos estaban arriba 5-4 y Velasco estaba en la obligación de anotar para seguir con opciones de pasar de ronda. Sin embargo, le pegó al lado derecho de Guillermo Viscarra, quien adivinó el disparo y lo atajó, dejando al atacante sumido en la más profunda tristeza.

Video: ESPN

¿Cuándo es el debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025?

Boca Juniors está ahora completamente enfocado en lo que será su primer duelo por el Mundial de Clubes, que será frente a Benfica por el grupo C de la competición el próximo lunes 16 de junio desde el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 17:00 horas de Perú.