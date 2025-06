Próximo partido de Boca Juniors vs Auckland City: fecha, hora y canal por Mundial de Clubes

Luego de un partidazo de 90 minutos, Boca Juniors está sobre las cuerdas para clasificar a octavos de final del Mundial de Clubes 2025. Con su derrota de 2-1 ante Bayern Múnich, ahora se juega el todo por el todo ante Auckland City de Nueva Zelanda. Justamente, este elenco se ha caracterizado por perder abultadamente en sus choques oficiales.

Boca Juniors vs Auckland City: fecha, día y hora

Este vital partido de Boca Juniors vs Auckland City se juega el próximo martes 24 de junio a partir de las 4:00 p. m. horas de Argentina (2:00 p. m. horario peruano) y se llevará a cabo en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Miles de hinchas ya reservan sus entradas para asistir a este compromiso clave.

Merentiel marcó gol ante Bayern Múnich.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs Auckland City?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs Auckland City será vía DGO (DSports), DAZN y Disney Plus. Estos son los canales oficiales para este encuentro del Mundial de Clubes, por lo que aquellos aficionados que no lograrán estar en el recinto deportivo, podrán verlo desde sus hogares o lugar público.

¿Qué necesita Boca Juniors para avanzar a octavos del Mundial de Clubes?

Boca Juniors se encuentra tercero con un punto y una diferencia de menos uno (-1). En el caso de Benfica, rival a batir, está segundo con cuatro puntos y más seis en goles (+6). Por ende, los 'xeneizes' deben golear a Auckand City por diferencia de seis goles y esperar que Bayern Múnich supere a los lusos por diferencia de dos goles.