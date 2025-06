Exjugador de Chile arremetió contra Ricardo Gareca y filtró información: "Era un vago y ..."

Una de las noticias que paralizó a Sudamérica fue la salida de Ricardo Gareca al mando de Chile. El 'Tigre' decidió dar un paso al costado tras no cumplir el objetivo de poner a 'La Roja' al Mundial 2026. Ante este panorama, las críticas no han parado contra el estratega argentino que poco pudo hacer con esta generación.

En este caso, Eduardo Arancibia, exjugador chileno, manifestó su postura sobre Gareca en "Minuto 90" y dejó en claro cierta información que recibió por parte de la interna de Chile. Y es que no dudó en desvelar todo lo escuchado sobre el trabajo del 'Tigre' que no pudo poner a dicha selección en la Copa del Mundo.

"No estuve adentro, pero lo que vi de afuera y algunos que me comentaron que estuvieron ahí, me dijeron que Gareca era un vago, que no trabajaba, que no iba a los partidos y que nominó jugadores que no venían jugando", declaró.

Ricardo Gareca renunció a la selección chilena.

Del mismo modo, Arancibia fue claro al recordar la etapa de Ricardo Gareca en Perú. Destacó que tuvo una campaña exitosa con la Bicolor, pero que la fórmula no le funcionó con Chile para devolver a este país a la máxima cita deportiva de la FIFA.

"Hay técnicos que agarran un veranito de San Juan. Yo creo que lo que hizo en Perú es que agarró a todos los jugadores en su mejor momento. Acá quiso hacer lo mismo, pero no le resultó. Hizo jugar a futbolistas que ni siquiera eran titulares en sus equipos. No tenían ese mérito para ir a la selección. Cuando te llaman es un premio a lo que haces en tu club. No trabajamos lo que tuvimos que haber trabajado como haber hecho un recambio, porque en algún momento se tenía que hacerlo y tuvimos que haber hecho un proyecto bueno; traer un técnico que viva en Chile, que vea jugadores, que esté monitoreando en los estadios", agregó.

Así renunció Gareca de Chile

Luego de perder ante Bolivia en El Alto, Ricardo Gareca se acercó a la conferencia de prensa para anunciar que no seguirá al mando de Chile para lo que resta de las Eliminatorias 2026.

"Quiero agradecer públicamente a los jugadores, dirigentes por el respaldo que nos dieron hasta la última consecuencia y quiero dejar en claro que nunca hubo un tema económico. Jamás le hice un juicio a nadie, solo era ponernos de acuerdo. Más allá de la reincidencia que pudo hacer, sentí el respaldo y apoyo de todos", declaró Ricardo Gareca.