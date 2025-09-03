¡Batacazo! Ex seleccionado de Brasil será nuevo compañero de Erick Noriega en Gremio

Erick Noriega inició una nueva historia en Brasil con camiseta de Gremio de Porto Alegre tras dejar Alianza Lima en su mejor momento. Días después de su debut frente a Flamengo, partido en el que fue una de las figuras pese al empate, se conoció que tendrá a un ex seleccionado brasileño como compañero.

De esta manera, el ‘Samurái’ compartirá vestuario con una importante figura de la ‘Canarinha’ buscando lograr el objetivo a final de temporada. La información se difundió mientras el campeonato se encuentra en receso por la fecha FIFA en el que las selecciones sudamericanas luchan por su clasificación al Mundial 2026.

¿Quién será el nuevo compañero de Erick Noriega en Gremio?

“Willian viajará hoy a Brasil para pasar el reconocimiento médico y fichar como nuevo jugador del Gremio. Se ha cerrado el acuerdo con el ex extremo del Fulham”, indicó en X el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes.

El futbolista llega al equipo de Mano Menezes para reforzar la delantera y consolidar así el esquema de juego, tanto en el ataque como en la defensa donde Erick Noriega hará lo suyo.

Próximo partido de Gremio en el Brasileirao 2025

Gremio tendrá que recibir en el Arena do Gremio a Mirassol por la fecha 23 del Brasileirao 2025. Según la programación, dicho duelo tendrá que disputarse el próximo sábado 13 de septiembre a las 14:00 horas de Perú o las 16:00 horas de Brasil.