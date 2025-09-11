- Hoy:
¿A qué hora juega River Plate vs Estudiantes y en qué canal pasan el partido EN VIVO?
Hora confirmada del partido Estudiantes vs River Plate a disputarse este sábado 13 de septiembre. Además, revisa cómo y dónde ver en TV la transmisión.
Se reanuda el Torneo Clausura de la Liga Profesional y River Plate enfrentará a Estudiantes este sábado 13 de septiembre a partir de las 5:00 p. m. hora peruana / 7:00 p. m. hora de Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi, también conocido como Estadio UNO y la transmisión lo podrás seguir por ESPN y Disney Plus.
¿A qué hora juega River Plate vs Estudiantes?
- 4:00 p. m. hora de México
- 5:00 p. m. hora de Perú, Colombia y Ecuador
- 6:00 p. m. hora de Venezuela y Bolivia
- 7:00 p. m. hora de Estudiantes vs River Plate
¿Dónde ver River Plate vs Estudiantes?
ESPN Premium pasará el partido de River para toda Argentina; sin embargo, en Perú y resto de países de Sudamérica puedes disfrutar de ESPN. Además, para las personas que prefieren el straming, podrás disfrutar mediante Disney Plus.
Árbitros River Plate - Estudiantes
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Hugo Paez
- Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodriguez
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Gastón Suárez
Estudiantes - River: cómo llegan
El equipo millonario que dirige Marcelo Gallardo afronta este compromiso como líder del grupo B tras sumar 15 puntos en 7 partidos disputados. En tanto, el 'Pincha' es séptimo con 11 unidades por el grupo A.
Además, River jugará pensando en los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. Como se sabe, el miércoles 17 recibirá en casa a Palmeiras. Misma situación viven los pupilos de Eduardo Domínguez, pues tras enfrentamiento ante el millonario quedará concentrado para el encuentro del jueves contra Flamengo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
