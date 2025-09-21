- Hoy:
Gremio dejó fuerte mensaje tras los penales cometidos por Erick Noriega: "¿Hasta cuándo?"
Erick Noriega cometió dos penales en el partido ante Internacional por el Brasileirao, por lo que Gremio dejó un fuerte mensaje en redes.
Gremio derrotó a Internacional de Porto Alegre por una nueva jornada del Brasileirao, pero en el compromiso ocurrieron dos situaciones puntuales vinculadas a Erick Noriega. Resulta que el ex Alianza Lima cometió dos penales y rompió en llanto, por lo que el club del 'Samurai' decidió pronunciarse mediante sus redes sociales oficiales.
El defensor del 'Tricolor' hizo una falta dentro del área y luego tocó un balón con la mano, aunque para todos los hinchas fueron decisiones polémicas las tomadas por el árbitro. Por ello, sin dudarlo, Gremio salió en defensa del futbolista de la selección peruana con un fuerte mensaje en su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter.
"Dos penaltis pitados con la ayuda del VAR. Dos errores garrafales. ¿Hasta cuándo?", precisó el cuadro de Porto Alegre, resaltando que no están de acuerdo con las infracciones cobradas en su contra. Felizmente para el ex Alianza Lima, su equipo terminó ganando el clásico "GREN-AL" por 3-2 y sumó tres puntos sumamente importantes en el Brasileirao.
Erick Noriega cometió dos penales.
Erick noriega recibió dura calificación
Si bien Erick Noriega venía teniendo una enorme actuación en cada partido de Gremio, tras haber cometido dos penales en contra de su equipo un conocido portal internacional, como es el medio Globo, decidió darle 4.0 de calificación al volante de la selección peruana, causando asombro entre los hinchas.
"Fue imprudente, como mínimo, y provocó dos penaltis contra el Grêmio. El primero fue una entrada deslizante dentro del área. El segundo, un salto con los brazos extendidos. En la segunda parte, mejoró su rendimiento", precisó el portal Globo mediante una nota en su página web, dando así su opinión sobre el mediocampista.
