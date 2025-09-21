0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Previa Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por Liga 1

Gremio dejó fuerte mensaje tras los penales cometidos por Erick Noriega: "¿Hasta cuándo?"

Erick Noriega cometió dos penales en el partido ante Internacional por el Brasileirao, por lo que Gremio dejó un fuerte mensaje en redes.

Francisco Esteves
Erick Noriega cometió dos penales en Gremio.
Erick Noriega cometió dos penales en Gremio. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Gremio derrotó a Internacional de Porto Alegre por una nueva jornada del Brasileirao, pero en el compromiso ocurrieron dos situaciones puntuales vinculadas a Erick Noriega. Resulta que el ex Alianza Lima cometió dos penales y rompió en llanto, por lo que el club del 'Samurai' decidió pronunciarse mediante sus redes sociales oficiales.

U de Chile realizó fuerte denuncia contra Alianza Lima tras partido en Matute

PUEDES VER: ¿Descalificación? U de Chile realizó grave denuncia contra Alianza ante Conmebol: "Explosiones y..."

El defensor del 'Tricolor' hizo una falta dentro del área y luego tocó un balón con la mano, aunque para todos los hinchas fueron decisiones polémicas las tomadas por el árbitro. Por ello, sin dudarlo, Gremio salió en defensa del futbolista de la selección peruana con un fuerte mensaje en su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter.

"Dos penaltis pitados con la ayuda del VAR. Dos errores garrafales. ¿Hasta cuándo?", precisó el cuadro de Porto Alegre, resaltando que no están de acuerdo con las infracciones cobradas en su contra. Felizmente para el ex Alianza Lima, su equipo terminó ganando el clásico "GREN-AL" por 3-2 y sumó tres puntos sumamente importantes en el Brasileirao.

Erick Noriega cometió dos penales.

Erick noriega recibió dura calificación

Si bien Erick Noriega venía teniendo una enorme actuación en cada partido de Gremio, tras haber cometido dos penales en contra de su equipo un conocido portal internacional, como es el medio Globo, decidió darle 4.0 de calificación al volante de la selección peruana, causando asombro entre los hinchas.

"Fue imprudente, como mínimo, y provocó dos penaltis contra el Grêmio. El primero fue una entrada deslizante dentro del área. El segundo, un salto con los brazos extendidos. En la segunda parte, mejoró su rendimiento", precisó el portal Globo mediante una nota en su página web, dando así su opinión sobre el mediocampista.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Erick Noriega rompe en llanto tras cometer dos penales en el primer tiempo en contra de Gremio

  2. ¡Se reivindicó! Erick Noriega dio espectacular pase que terminó en gol del triunfo de Gremio

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano