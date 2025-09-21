Prensa americana calificó firmemente a Kenji Cabrera tras gol en la MLS: "Parece un jugador..."

Día memorable para el peruano Kenji Cabrera que logró marcar su primer gol con Vancouver Whitecaps en la MLS. Nuestro compatriota fue titular en el choque ante Sporting Kansas City y logró ampliar el marcador para sellar el 2-0 definitivo que lo ubican en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste.

Gol de Kenji Cabrera en la MLS

Sobre los 42 minutos, el ex FBC Melgar inició la jugada desde el mediocampo para hacerse el espacio hacia adelante. Se apoyó con su compañero para que luego encare ante la mirada de 4 defensas que terminaron lamentando el gol de Kenji Cabrera.

(VIDEO: Apple TV)

Prensa americana calificó a Kenji Cabrera

Luego de esta victoria de Vancouver Whitecaps, el portal "The Third Sub" no dudó en calificar el nivel de Kenji Cabrera en este partido de la MLS que lo pone en los primeros lugares de la clasificación. Este medio norteamericano decidió dedicarle unas palabras a nuestro compatriota y calificarlo públicamente.

"Kenji Cabrera es un crack. Claro, fue contra un mal equipo, pero parece un jugador de Jesper Sorensen, a falta de una mejor descripción. Fluido con el balón, buen lector de juego y cómodo con el juego de transición rápida que ha sido el sello distintivo de este equipo durante todo el año. Su química con sus compañeros necesita tiempo para mejorar, pero se veía peligroso prácticamente cada vez que tenía el balón. Su gol se benefició de una defensa pésima, pero fue una recompensa justa por un excelente debut", se lee en el artículo.

The Third Sub se refirió a Kenji Cabrera.

Kenji Cabrera entre los mejores del partido

Fuera de los calificativos hacia Kenji Cabrera, este portal eligió a nuestro compatriota como uno de los mejores del partido de Vancouver Whitecaps. Si bien menciona a otros jugadores dentro del top, es claro que el peruano se ganó un puesto entre los destacados.

"Ali Ahmed y Kenji Cabrera son los claros protagonistas, atormentando al SKC en la primera mitad. Ocampo realizó una sólida defensa, aunque tuvo algunas dificultades con Erik Thommy en la segunda mitad. Tanto Laborda como Halbouni cometieron pocos errores garrafales en defensa. Pero es difícil ignorar a Cabrera, quien, sinceramente, podría haber contribuido un par de goles más si las cosas hubieran sido un poco diferentes. No es una versión idéntica de Pedro Vite, pero los Caps claramente tienen una cantera de centrocampistas talentosos y Cabrera parece ser un jugador que puede aportar lo antes posible", indica.