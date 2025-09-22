Prensa brasileña dio firme calificativo a Erick Noriega por cometer penales con Gremio: "Fue..."

Erick Noriega no tuvo su mejor desempeño en la victoria de Gremio por 3-2 ante Internacional en el clásico de Porto Alegre por el Brasileirao. El ‘Samurai’ fue señalado por haber cometido los penales que derivaron en los goles de Internacional. Por ello, la prensa brasileña no dudó en emitir una dura opinión sobre su actuación con el ‘Tricolor’.

El exjugador de Alianza Lima fue titular en este encuentro, pero rápidamente la noche se le complicó y terminó siendo captado por la transmisión en lágrimas tras haber cometido los dos penales en contra de su equipo.

Erick Noriega no aguantó las lágrimas tras cometer dos penales.

Sin embargo, pudo redimirse en la segunda mitad gracias al aliento de sus compañeros, en especial de Marcos Rocha, quien le dijo: "Respira y concéntrate, te necesito... esto es fútbol". Palabras que le dieron tranquilidad a nuestro compatriota.

Prensa brasileña opinó sobre Erick Noriega

En ese contexto, el medio brasileño 'NOATAQUE' opinó sobre lo sucedido con Noriega y destacó el gran apoyo que recibió por parte de Rocha, indicando que esa acción fue vital para que el 'Samurai' levantara su rendimiento.

En concreto, el medio en mención remarcó que Erick Noriega logró volver a tener el rendimiento acostumbrado en el segundo tiempo, donde recuperó varios balones y fue clave liderando la jugada para la remontada de Gremio.

Prensa brasileña remarcó la mejora de rendimiento que tuvo Erick Noriega.

"El impacto de estas palabras fue decisivo: Noriega recuperó rebotes, dominó los duelos defensivos durante la segunda mitad e incluso dio el pase decisivo que condujo al tercer gol, anotado por el delantero André Henrique, dando al equipo la remontada. Tras el partido, el joven fue elogiado por la afición por su 'remontada', al igual que Marcos Rocha, quien fue destacado por usar su liderazgo y experiencia para consolarlo en el momento decisivo", indicaron en su nota web.

Gremio respaldó a Erick Noriega

Tras el partido, Gremio no dejó pasar lo sucedido y envió un emotivo mensaje a Erick Noriega mostrándole todos su apoyo tras haber roto en llanto por cometer dos penales.

“Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes manejar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Erick Noriega, y la nación Tricolor está contigo”, escribieron en sus redes.