A horas del partido contra Alianza Lima, anuncian que cuatro jugadores dejarán la U de Chile

Tras igualar 0-0 con Alianza Lima en Matute, la 'U' de Chile recibirá al equipo de 'Pipo' Gorosito por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El objetivo es lograr el pase a las 'semis', sin embargo, en las últimas horas surgió un rumor que desató el debate entre los hinchas del 'Romántico Viajero'.

En el programa 'Pauta de juego', Coke Hevia indicó que cuatro jugadores dejarán la 'U' de Chile tras finalizar la temporada. El que lideraría la lista es Lucas Assadi, quien maneja ofertas del exterior y la directiva azul estaría dispuesto a escuchar una importante oferta por su 'figura'.

Leandro Fernández, Rodrigo Contreras y Di Yoro son los otros jugadores que no continuarían en la institución chilena. "La U se va a quedar con tres cupos en el extranjero", expresó el comunicador.

Cuatro jugadores se van de la U de Chile, indican desde Chile

El plan de la U de Chile para ganar a Alianza Lima

Gustavo Álvarez, DT de la U de Chile, quiere ganar a Alianza Lima y acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana. Para el compromiso que se realizará este jueves, el estratega contará con tres variantes que no pudo contar en Matute.

Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio entrenaron con normalidad durante la semana y Gustavo Álvarez no dudó en citarlos. Esto no es la única novedad en la 'U'.

Con la lesión confirmada de Marcelo Díaz (desgarro), Sebastián Rodríguez ingresará al once titular. El 'bigote' será el encargado en conducir la volante del cuadro chileno.