0
EN DIRECTO
Bolívar vs. Atlético Mineiro EN VIVO, partido de vuelta de la Sudamericana

A horas del partido contra Alianza Lima, anuncian que cuatro jugadores dejarán la U de Chile

La U de Chile quiere clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. A horas de vital duelo contra Alianza Lima, anuncian que 4 jugadores se irán del 'Romántico Viajero'.

Jesús Yupanqui
A horas de enfrentar a Alianza Lima, anuncian que 4 jugadores se van de la U de Chile
A horas de enfrentar a Alianza Lima, anuncian que 4 jugadores se van de la U de Chile | Líbero
COMPARTIR

Tras igualar 0-0 con Alianza Lima en Matute, la 'U' de Chile recibirá al equipo de 'Pipo' Gorosito por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El objetivo es lograr el pase a las 'semis', sin embargo, en las últimas horas surgió un rumor que desató el debate entre los hinchas del 'Romántico Viajero'.

Alianza Lima recibe mala noticia a poco de enfrentar a U de Chile.

PUEDES VER: Alianza Lima recibió dura noticia a poco de enfrentar a U de Chile por cuartos de Copa Sudamericana

En el programa 'Pauta de juego', Coke Hevia indicó que cuatro jugadores dejarán la 'U' de Chile tras finalizar la temporada. El que lideraría la lista es Lucas Assadi, quien maneja ofertas del exterior y la directiva azul estaría dispuesto a escuchar una importante oferta por su 'figura'.

Leandro Fernández, Rodrigo Contreras y Di Yoro son los otros jugadores que no continuarían en la institución chilena. "La U se va a quedar con tres cupos en el extranjero", expresó el comunicador.

U de Chile

Cuatro jugadores se van de la U de Chile, indican desde Chile

El plan de la U de Chile para ganar a Alianza Lima

Gustavo Álvarez, DT de la U de Chile, quiere ganar a Alianza Lima y acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana. Para el compromiso que se realizará este jueves, el estratega contará con tres variantes que no pudo contar en Matute.

Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio entrenaron con normalidad durante la semana y Gustavo Álvarez no dudó en citarlos. Esto no es la única novedad en la 'U'.

Con la lesión confirmada de Marcelo Díaz (desgarro), Sebastián Rodríguez ingresará al once titular. El 'bigote' será el encargado en conducir la volante del cuadro chileno.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Perú clasificado al Mundial: Conmebol da gran noticia a puertas del Congreso de la FIFA

  2. Hincha chileno interrumpe entrevista a Fernando Gaibor y lo insulta: Así reaccionó - VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano