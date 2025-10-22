Presentan a futbolistas de selección peruana que jugarán las Eliminatorias: "Rumbo al inicio…"

Luego de la eliminación del Mundial 2026, los hinchas de la selección peruana esperan que la situación pueda mejorar de cara a los próximos retos en sus diferentes categorías que participe. En ese contexto, conocieron una llamativa noticia que tiene que ver con su próximo desafío en este 2025.

Cabe mencionar que los seguidores de la Blanquirroja viven hasta ahora un año lleno de emociones, la mayoría de momentos negativos, por lo que los nuevos inicios siempre genera expectativa. Encabezado por su nuevo entrenador, el combinado nacional ya tuvo sus primeros entrenamientos.

Selección peruana y un nuevo reto a poco de finalizar el 2025

Resulta que la selección peruana femenina ya se encuentra lista para su debut en la Liga de Naciones de la categoría y partió rumbo a Colombia donde hará su debut. De acuerdo a la reciente publicación de la página de la Bicolor, una fotografía muestra a las futbolistas que forman parte de este certamen.

“¡Rumbo al inicio de nuestras Eliminatorias! La selección peruana femenina viaja rumbo a Colombia para disputar la primera fecha de la Liga de Naciones”, indicaron en dicho post que ya cuenta con reacciones.

La publicación de la selección peruana femenina

Cabe mencionar que este torneo se desarrolla como un torneo todos contra todos, como las Eliminatorias masculinas. Participan las selecciones de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Brasil, por ser anfitrión del Mundial 2027, no compite.

La Liga de Naciones Femenina se desarrollará entre el 24 de octubre de 2025 y el 9 de junio de 2026, en nueve fechas FIFA oficiales. Otorgará dos cupos directos a la Copa del Mundo y dos cupos adicionales para el repechaje.

Fixture de Perú en la Liga de Naciones