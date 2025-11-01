Partidos de hoy EN VIVO, domingo 2 de noviembre: programación en TV y dónde ver fútbol online

Fútbol al rojo vivo. HOY, domingo 2 de noviembre, se disputarán grandes encuentros en los diferentes torneos de Europa y Sudamérica. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto al horario y donde ver en vivo la Serie A, LaLiga, Bundesliga, FA Cup, Liga 1, MLS, entre otros.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Alianza Universidad vs Cusco
|L1 Max, Fanatiz
|15:30
|Atlético Grau vs Alianza Atlético
|L1 Max, Fanatiz
|18:00
|Sport Boys vs UTC
|GOLPERÚ, GOLTV
|18:00
|Cienciano vs Juan Pablo II
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|West Ham vs Newcastle
|ESPN, Disney+
|11:30
|Manchester City vs Bournemouth
|Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Levante vs Celta de Vigo
|ESPN3, Disney+
|10:15
|Deportivo Alavés vs Espanyol
|DIRECTV Sports, DGO
|12:30
|Barcelona vs Elche
|ESPN, Disney+
|15:00
|Real Betis vs Mallorca
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Hellas Verona vs Inter
|ESPN, Disney+
|9:00
|Fiorentina vs Lecce
|Disney+
|9:00
|Torino vs Pisa
|Disney+
|12:00
|Parma vs Bologna
|Disney+
|14:45
|Milan vs Roma
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Köln vs Hamburger
|Disney+
|11:30
|Wolfsburg vs Hoffenheim
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Rennes vs Strasbourg
|Disney+
|11:15
|Lens vs Lorient
|Disney+
|11:15
|Lille vs Angers
|Disney+
|11:15
|Toulouse vs Le Havre
|Disney+
|11:15
|Nantes vs Metz
|Disney+
|14:45
|Brest vs Lyon
|Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|AVS vs Tondela
|13:00
|Arouca vs Moreirense
|15:30
|Porto vs Sporting Braga
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Estudiantes vs Boca Juniors
|ESPN2, TyC Sports
|16:30
|Godoy Cruz vs San Martín San Juan
|TyC Sports, TNT Sports
|18:30
|River Plate vs Gimnasia La Plata
|ESPN, TyC Sports
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|ABB vs The Strongest
|Futbol Canal
|16:15
|Real Tomayapo vs Wilstermann
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Ceará vs Fluminense
|Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
|14:00
|Bahia vs RB Bragantino
|Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
|14:00
|Corinthians vs Gremio
|Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
|16:30
|Juventude vs Palmeiras
|Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
|16:30
|Internacional vs Atlético Mineiro
|Fanatiz, Canal del Futbol
|18:30
|Vasco da Gama vs São Paulo
|Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Huachipato vs Universidad Chile
|max chile, TNT Sports Premium
|15:30
|Coquimbo Unido vs Unión La Calera
|max chile, TNT Sports Premium
|15:30
|Universidad Católica vs O'Higgins
|max chile, TNT Sports Premium
|18:30
|Everton vs Unión Española
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|At. Bucaramanga vs La Equidad
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|17:15
|Atlético Nacional vs Rionegro Águilas
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|19:30
|Fortaleza CEIF vs Junior
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Cuniburo vs Manta
|Canal del Futbol, Zapping
|15:30
|Macará vs Emelec
|Canal del Futbol, Teleamazonas, Zapping
|18:00
|Universidad Católica vs Barcelona
|Canal del Futbol, Teleamazonas, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano
|Tigo Sports
|18:00
|Cerro Porteño vs Guaraní
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|River Plate vs Miramar Misiones
|Disney+, VTV+
|14:30
|Racing vs Danubio
|Disney+, VTV+
|17:00
|Peñarol vs Defensor Sporting
|Disney+, VTV+
Partidos de hoy en FA Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|South Shields vs Shrewsbury Town
|Disney+
|9:15
|Eastleigh vs Walsall
|Disney+
|10:00
|Port Vale vs Maldon & Tiptree
|Disney+
|12:15
|Gainsborough Trinity vs Accrington Stanley
|Disney+
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:15
|Heracles vs PEC Zwolle
|ESPN 2, Watch ESPN
|8:30
|Sparta Rotterdam vs AZ
|Disney+
|8:30
|Groningen vs Twente
|ESPN, Watch ESPN
|10:45
|Utrecht vs NEC
|ESPN 2
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Columbus Crew vs Cincinnati
|MLS Season Pass
|20:45
|Austin vs Los Angeles FC
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Pumas UNAM vs Tijuana
|TUDN, Las Estrellas, Amazon Prime Video
|18:00
|Querétaro vs Mazatlán
|TUDN, FOX Mexico, Caliente TV
|20:00
|Pachuca vs Guadalajara
|FOX Mexico, ViX, Caliente TV
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.