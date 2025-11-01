0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 2 de noviembre: programación en TV y dónde ver fútbol online

Agenda completa con los partidos en vivo programados para HOY, domingo 2 de noviembre. Continúa la FA Cup inglesa, LaLiga, Serie A y otros torneos internacionales.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 2 de noviembre
Programación de partidos en vivo para este domingo 2 de noviembre | FOTO: LIBERO
Fútbol al rojo vivo. HOY, domingo 2 de noviembre, se disputarán grandes encuentros en los diferentes torneos de Europa y Sudamérica. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto al horario y donde ver en vivo la Serie A, LaLiga, Bundesliga, FA Cup, Liga 1, MLS, entre otros.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Alianza Universidad vs CuscoL1 Max, Fanatiz
15:30Atlético Grau vs Alianza AtléticoL1 Max, Fanatiz
18:00Sport Boys vs UTCGOLPERÚ, GOLTV
18:00Cienciano vs Juan Pablo IIL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
9:00West Ham vs NewcastleESPN, Disney+
11:30Manchester City vs BournemouthDisney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Levante vs Celta de VigoESPN3, Disney+
10:15Deportivo Alavés vs EspanyolDIRECTV Sports, DGO
12:30Barcelona vs ElcheESPN, Disney+
15:00Real Betis vs MallorcaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Hellas Verona vs InterESPN, Disney+
9:00Fiorentina vs LecceDisney+
9:00Torino vs PisaDisney+
12:00Parma vs BolognaDisney+
14:45Milan vs RomaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Köln vs HamburgerDisney+
11:30Wolfsburg vs HoffenheimDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Rennes vs StrasbourgDisney+
11:15Lens vs LorientDisney+
11:15Lille vs AngersDisney+
11:15Toulouse vs Le HavreDisney+
11:15Nantes vs MetzDisney+
14:45Brest vs LyonDisney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:30AVS vs Tondela
13:00Arouca vs Moreirense
15:30Porto vs Sporting BragaGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Estudiantes vs Boca JuniorsESPN2, TyC Sports
16:30Godoy Cruz vs San Martín San JuanTyC Sports, TNT Sports
18:30River Plate vs Gimnasia La PlataESPN, TyC Sports

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00ABB vs The StrongestFutbol Canal
16:15Real Tomayapo vs WilstermannFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Ceará vs FluminenseFanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
14:00Bahia vs RB BragantinoFanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
14:00Corinthians vs GremioFanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
16:30Juventude vs PalmeirasFanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
16:30Internacional vs Atlético MineiroFanatiz, Canal del Futbol
18:30Vasco da Gama vs São PauloFanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Huachipato vs Universidad Chilemax chile, TNT Sports Premium
15:30Coquimbo Unido vs Unión La Caleramax chile, TNT Sports Premium
15:30Universidad Católica vs O'Higginsmax chile, TNT Sports Premium
18:30Everton vs Unión Españolamax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00At. Bucaramanga vs La EquidadRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
17:15Atlético Nacional vs Rionegro ÁguilasRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
19:30Fortaleza CEIF vs JuniorRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Cuniburo vs MantaCanal del Futbol, Zapping
15:30Macará vs EmelecCanal del Futbol, Teleamazonas, Zapping
18:00Universidad Católica vs BarcelonaCanal del Futbol, Teleamazonas, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Sportivo Luqueño vs Sportivo AmelianoTigo Sports
18:00Cerro Porteño vs GuaraníTigo Sports

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
8:00River Plate vs Miramar MisionesDisney+, VTV+
14:30Racing vs DanubioDisney+, VTV+
17:00Peñarol vs Defensor SportingDisney+, VTV+

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIOPARTIDOSTV
7:00South Shields vs Shrewsbury TownDisney+
9:15Eastleigh vs WalsallDisney+
10:00Port Vale vs Maldon & TiptreeDisney+
12:15Gainsborough Trinity vs Accrington StanleyDisney+

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
6:15Heracles vs PEC ZwolleESPN 2, Watch ESPN
8:30Sparta Rotterdam vs AZDisney+
8:30Groningen vs Twente ESPN, Watch ESPN
10:45Utrecht vs NECESPN 2

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Columbus Crew vs CincinnatiMLS Season Pass
20:45Austin vs Los Angeles FCMLS Season Pass

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Pumas UNAM vs TijuanaTUDN, Las Estrellas, Amazon Prime Video
18:00Querétaro vs MazatlánTUDN, FOX Mexico, Caliente TV
20:00Pachuca vs GuadalajaraFOX Mexico, ViX, Caliente TV

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

