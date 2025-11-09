- Hoy:
¿A qué hora juega México vs Suiza y qué canal transmite el partido del Mundial Sub-17?
Conoce cuál es el horario para ver el partido entre México vs Suiza por el Mundial Sub-17 y dónde se podrá ver en vivo este cotejo.
El partido entre México vs Suiza se jugará el lunes 10 de noviembre. Sigue todas las incidencias en la transmisión oficial de este enfrentamiento por el Mundial Sub-17. El 'Tri' busca conseguir su boleto para los octavos de final. A continuación, todos los detalles que necesitas saber al respecto.
Una vez más, la selección mexicana sub-17 estará afrontando un partido de alto voltaje ante Suiza como parte de la tercera y última jornada del grupo F del Mundial Sub-17. Las selecciones disputarán el cotejo en el Aspire Zone en Doha, Catar.
¿A qué hora juega México vs Suiza por el Mundial Sub-17?
El partido entre México vs Suiza se estará jugando a las 6:30 hora de México. También puedes sintonizar este cotejo a nivel internacional. Revisa los horarios en diferentes países
- Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 a.m.
- Bolivia y Venezuela: 9:30 a.m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:30 a.m.
- México y Centroamérica: 6:30 a.m.
¿Dónde ver México vs Suiza por el Mundial Sub -17?
Este lunes 10 de noviembre, las selecciones de México y Suiza se estarán midiendo por el Mundial Sub-17 y en México se podrá ver a través de la señal de TUDN o también se puede seguir en vivo a través de la señal de Vix Premium vía streaming.
- Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina
- Bolivia: Entel TV
- Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile
- Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia
- México: ViX, Amazon Prime Video
- Perú: DGO, DirecTV Sports Perú
- Puerto Rico: Fox Sports 2NAICOMTelemundoDIRECTV Sports Puerto Rico
- Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX OneFox Sports 2, Telemundo
¿Qué necesita México para avanzar a octavos del Mundial Sub-17?
El equipo mexicano tiene que vencer a Suiza para asegurarse su puesto en la siguiente fase del torneo. Un triunfo lo colocaría entre los dos primeros del grupo F o también sería uno de los mejores terceros lugares, según la diferencia de goles con sus rivales directos.
En caso de terminar con el partido empate, México tendrdá que esperar una victoria de Costa de Marfil a Corea del Sur por dos goles de diferencia. Si termina como derrota, México quedaría automáticamente eliminado del Mundial Sub-17.
