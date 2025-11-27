0
Partidos de hoy EN VIVO, viernes 28 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 28 de noviembre. Hay fútbol en las principales ligas del mundo. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 28 de noviembre.
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 28 de noviembre. | FOTO: Composición
Este viernes 28 de noviembre viviremos emocionantes partidos de fútbol. Revisa la programación completa para los compromisos que se realizarán HOY en el mundo. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.

Palmeiras y Flamengo se enfrentarán este sábado en Lima, Perú, por la final de la Copa Libertadores 2025.

Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina

HorariosPartidosCanales
16:00Bolivia vs ColombiaDSports y DGO.
16:00Perú vs ChileDSports y DGO.
18:00Ecuador vs VenezuelaDSports y DGO.
18:00Paraguay vs. UruguayDSports y DGO.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Borussia M'gladbach vs. RB LeipzigESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Getafe vs. ElcheDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:45Metz vs. Stade RennaisDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Como vs. SassuoloDisney Plus

Partidos de hoy por Liga de Campeones CAF

HorariosPartidosCanales
11:00JS Kabylie vs. Young AfricansBet365
11:00Rivers United vs. BerkaneBet365
14:00FAR Rabat vs. Al AhlyBet365
14:00MC Alger vs. MamelodiBet365

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
03:35Brisbane Roar vs.Melbourne Victory
23:00Wellington Remix vs. Adelaide United

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
17:00Real Oruro vs. TomayapoBet365
19:00Cademia del Balompie vs. Always ReadyBet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:00Juventude vs BahiaBet365
17:30Vasco da Gama vs InternacionalBet365
19:30Santos vs Sport RecifeBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
16:30Cobresal vs. Colo ColoBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00LDU vs. Independiente del ValleZapping y El Canal del Fútbol

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
15:15Vitória Guimaraes vs. AFSBet365

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

