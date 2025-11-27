Partidos de hoy EN VIVO, viernes 28 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Este viernes 28 de noviembre viviremos emocionantes partidos de fútbol. Revisa la programación completa para los compromisos que se realizarán HOY en el mundo. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.
Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Bolivia vs Colombia
|DSports y DGO.
|16:00
|Perú vs Chile
|DSports y DGO.
|18:00
|Ecuador vs Venezuela
|DSports y DGO.
|18:00
|Paraguay vs. Uruguay
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Borussia M'gladbach vs. RB Leipzig
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Getafe vs. Elche
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Metz vs. Stade Rennais
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Como vs. Sassuolo
|Disney Plus
Partidos de hoy por Liga de Campeones CAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|JS Kabylie vs. Young Africans
|Bet365
|11:00
|Rivers United vs. Berkane
|Bet365
|14:00
|FAR Rabat vs. Al Ahly
|Bet365
|14:00
|MC Alger vs. Mamelodi
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|03:35
|Brisbane Roar vs.Melbourne Victory
|23:00
|Wellington Remix vs. Adelaide United
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Real Oruro vs. Tomayapo
|Bet365
|19:00
|Cademia del Balompie vs. Always Ready
|Bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Juventude vs Bahia
|Bet365
|17:30
|Vasco da Gama vs Internacional
|Bet365
|19:30
|Santos vs Sport Recife
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|16:30
|Cobresal vs. Colo Colo
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|LDU vs. Independiente del Valle
|Zapping y El Canal del Fútbol
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Vitória Guimaraes vs. AFS
|Bet365
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.