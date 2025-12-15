Tolima vs. Junior: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final de vuelta de la Liga BetPlay?

Deportes Tolima vs. Junior se enfrentan este martes 16 de diciembre, desde el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un partido correspondiente a la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Tolima vs. Junior: horario del partido de vuelta

Si te gusta ver los partidos del fútbol colombiano y deseas sintonizar el partido entre Deportes Tolima vs. Junior, por la segunda final de la Liga BetPlay 2025, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 18:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Tolima vs. Junior EN VIVO?

La segunda final de la Liga BetPlay 2025 entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Win Sports en todo el territorio colombiano. Para quienes opten por seguirlo por internet, el duelo estará disponible en Win Play vía streaming. En Estados Unidos, la emisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz USA.

Tolima vs. Junior por la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025

Será la sexta vez en lo que va del 2025 en la que los clubes Deportes Tolima y Junior se vean las caras. De acuerdo al historial de este año, los 'Pijaos' han ganado en dos ocasiones, el empate se dio dos veces y el 'Tiburón' solo pudo ganar en una oportunidad.

Para llegar a esta instancia, Deportes Tolima quedó como líder del grupo B de manera anticipada, demostrando una buena campaña en los cuadrangulares. Por su parte, Junior aseguró el primer puesto del grupo A en la última fecha de la fase regular de la Liga BetPlay 2025.