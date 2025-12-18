(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal especial de Líbero en Rusia)

Al ritmo de una conocida canción navideña peruana —“Cómo se pasan los días, ayer solo era febrero, diciembre ya ha comenzado…”— ingresamos en diciembre de 2025, mes que marca la antesala de la pausa invernal en la Premier Liga de Rusia 2025/26. Considerado en ese país como samiy maguícheskiy miesiats goda (“el mes más mágico del año”), diciembre llega cargado de clima festivo, nieve en Moscú y definiciones clave en el fútbol ruso, donde equipos como FC Krasnodar y CSKA Moscú pelean los primeros lugares del campeonato.

FC Krasnodar 3–2 CSKA Moscú

En los últimos 12 meses, los duelos entre los ‘Toros del Sur’ y los ‘Caballos moscovitas’ se han consolidado como verdaderos clásicos modernos del fútbol ruso. Partidos de alta intensidad, buen fútbol y una cuota extra de garra y carácter. El choque disputado en el imponente estadio de Krasnodar no fue la excepción.

Ambos equipos cuentan con líderes indiscutibles. En el Krasnodar destaca el colombiano Jhon Córdoba, delantero potente, voraz y con un notable olfato goleador. Por su carácter y peso ofensivo, bien podría perfilarse como el MVP de la temporada.

En el CSKA, el caudillo también es sudamericano: el zaguero Moisés. Incansable, intenso y con vocación ofensiva, es un defensor que contagia espíritu competitivo. Precisamente fue él quien abrió el marcador a los 11 minutos. Córdoba igualó a los 38’, pero el dominio local se acentuó en el complemento con los goles de Sá (51’) y Batchi (70’).

La expulsión de Moisés elevó la tensión del encuentro, aunque el CSKA no bajó los brazos. En el tiempo añadido, Alves descontó (91’) y los capitalinos empujaron hasta el final, pero el arquero Agkátsev sostuvo la victoria.

Con este triunfo, el FC Krasnodar cerró el año como líder absoluto con 40 puntos, seguido muy de cerca por Zenit (39). Lokomotiv Moscú es tercero, CSKA quedó cuarto con 36 unidades y el sorprendente FC Báltika completa el quinteto con 35.

La revelación: FC Báltika

Mención especial merece el FC Báltika, dirigido por el carismático Andrey Talaláev. Con un plantel modesto, el técnico ruso ha construido un equipo competitivo y protagonista, convertido hoy en la gran revelación del torneo.

Tras la victoria ante Krylia Sovétov, Talaláev recordó con agrado el histórico amistoso entre Rusia y Perú, comentado junto a nosotros en Match TV. Destacó el fútbol constructivo del combinado nacional y envió un saludo especial a los lectores de Líbero, deseándoles una Feliz Navidad y un próspero 2026.