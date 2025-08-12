0

Cherchésov lo volvió a hacer: del Mundial a tumbar al Zenit

El técnico que eliminó a España en 2018 debutó en la Premier Liga con un triunfo inesperado ante el poderoso Zenit.

(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal especial de Líbero en Rusia)

El entrenador ruso Stanislav Salámovich Cherchésov, nominado al premio de mejor técnico del Mundial Rusia 2018 por la gesta con su selección al eliminar a España y llegar a cuartos de final, volvió a ser protagonista de otro batacazo, esta vez en la cuarta jornada de la Premier Liga de Rusia 2025/26.

Estimados lectores, los invito a leer los detalles de este alentador logro para los llamados “equipos chicos” en la todavía Rusia veraniega. Antes, vale aplaudir a los atletas rusos en el reciente World Aquatics Championships Singapore 2025: como “equipo neutral” sumaron 6 oros (dos con récord mundial), 8 platas y 4 bronces, quedando cuartos detrás de EE.UU., Australia y la dominante China.

El 6 de agosto, tres días antes de que el colero FC Akhmat, con cero puntos en tres fechas, enfrentara al poderoso Zenit San Petersburgo, Cherchésov firmó por tres años y de inmediato diseñó un plan para frenar a los “magos” del Nevá.

Una hora antes del inicio, el estadio Akhmat Arena estaba lleno y las calles de Grozniy vacías, con cafeterías y restaurantes transmitiendo el duelo.

El partido recordó el Rusia–España de 2018: férrea defensa, presión alta y un esquema 9+1 con rápidas transiciones que desesperaron a los de Serguéi Semak. Un autogol de Dókushicha al minuto 30 inclinó la balanza. En la segunda mitad, Zenit, desconcertado, rifó balones y Akhmat pudo ampliar, pero el 1-0 bastó para que el colero, bajo la batuta de Cherchésov, gritara: “¡Es temprano para enterrarnos!”.

El técnico, único varón de cinco hijos y oriundo del pequeño Alaguir, regresó a la liga tras diez años con una maleta llena de experiencia.

En la cima de la PLR, Lokomotiv Moscú lidera invicto con 12 puntos, seguido por Krasnodar (9), Kríllia Soviétov (8), CSKA (8) y el sorprendente Báltika de Andrey Talaláev (8), que el 17 de agosto recibirá a Lokomotiv con la oportunidad de quitarle el invicto.

