Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 14 de enero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este miércoles 14 de enero. Tenemos fútbol en la Copa del Rey, Serie A, Bundesliga, entre otros torneos.
Este miércoles 14 de enero se disputarán grandes partidos en vivo en las principales ligas del mundo. En Europa hay programación en la Serie A, Copa del Rey, Bundesliga y Copa de la Liga de Inglaterra. Además, la Copa Africana de Naciones entra a su momento más trascendental. Consulta el horario y canales de transmisión. Vale precisar que continúa desarrollándose la Serie Río de la Plata.
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Napoli vs Parma
|ESPN Colombia, Disney+
|14:45
|Inter vs Lecce
|Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Wolfsburg vs St. Pauli
|Disney+
|14:30
|Köln vs Bayern München
|Disney+, Claro TV+
|14:30
|RB Leipzig vs Freiburg
|Disney+, CazéTV
|14:30
|Hoffenheim vs Borussia M'gladbach
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Taça de Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Torreense vs União de Leiria
|Win Play
|13:45
|Fafe vs Sporting Braga
|13:45
|Porto vs Benfica
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Chelsea vs Arsenal
|ESPN, Zapping
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Alavés vs Rayo Vallecano
|Movistar+
|15:00
|Albacete vs Real Madrid
|América TV, América TVGO
|15:00
|Real Betis vs Elche
Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Senegal vs Egipto
|Claro Sports, Win Sports, Zapping
|15:00
|Nigeria vs Marruecos
|Claro Sports, Win Sports, Zapping
Partidos de hoy en Serie Rio de la Plata
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Unión Santa Fe vs Alianza Lima
|Disney+
|19:00
|San Lorenzo vs Cúcuta Deportivo
|Disney+, ESPN Premium Argentina
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Boca Juniors vs Millonarios
|TyC Sports, Disney+
Partidos de hoy en Copa de Holanda
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Den Bosch vs PSV
|DIRECTV Sports
|14:00
|Go Ahead Eagles vs Heracles
|ESPN 3, Watch ESPN
|14:00
|Almere City vs Telstar
|ESPN 4, Watch ESPN
|15:00
|AZ vs Ajax
|DIRECTV Sports
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
