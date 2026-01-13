0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 14 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este miércoles 14 de enero. Tenemos fútbol en la Copa del Rey, Serie A, Bundesliga, entre otros torneos.

Sandra Morales
Agenda completa y partidos en vivo que se disputará este miércoles 14 de enero
Agenda completa y partidos en vivo que se disputará este miércoles 14 de enero | FOTO: LIBERO
Este miércoles 14 de enero se disputarán grandes partidos en vivo en las principales ligas del mundo. En Europa hay programación en la Serie A, Copa del Rey, Bundesliga y Copa de la Liga de Inglaterra. Además, la Copa Africana de Naciones entra a su momento más trascendental. Consulta el horario y canales de transmisión. Vale precisar que continúa desarrollándose la Serie Río de la Plata.

Boca Juniors y Millonarios se enfrentan en un partido amistoso por la Copa Miguel Ángel Russo.

PUEDES VER: Boca Juniors vs. Millonarios: a qué hora y dónde ver el partido amistoso

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Napoli vs ParmaESPN Colombia, Disney+
14:45Inter vs LecceDisney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Wolfsburg vs St. PauliDisney+
14:30Köln vs Bayern MünchenDisney+, Claro TV+
14:30RB Leipzig vs FreiburgDisney+, CazéTV
14:30Hoffenheim vs Borussia M'gladbachESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Taça de Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Torreense vs União de LeiriaWin Play
13:45Fafe vs Sporting Braga
13:45Porto vs Benfica

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Chelsea vs ArsenalESPN, Zapping

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Alavés vs Rayo VallecanoMovistar+
15:00Albacete vs Real MadridAmérica TV, América TVGO
15:00Real Betis vs Elche

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Senegal vs EgiptoClaro Sports, Win Sports, Zapping
15:00Nigeria vs MarruecosClaro Sports, Win Sports, Zapping

Partidos de hoy en Serie Rio de la Plata

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Unión Santa Fe vs Alianza LimaDisney+
19:00San Lorenzo vs Cúcuta DeportivoDisney+, ESPN Premium Argentina

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Boca Juniors vs MillonariosTyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Holanda

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Den Bosch vs PSVDIRECTV Sports
14:00Go Ahead Eagles vs HeraclesESPN 3, Watch ESPN
14:00Almere City vs TelstarESPN 4, Watch ESPN
15:00AZ vs AjaxDIRECTV Sports

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

