Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 14 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Este miércoles 14 de enero se disputarán grandes partidos en vivo en las principales ligas del mundo. En Europa hay programación en la Serie A, Copa del Rey, Bundesliga y Copa de la Liga de Inglaterra. Además, la Copa Africana de Naciones entra a su momento más trascendental. Consulta el horario y canales de transmisión. Vale precisar que continúa desarrollándose la Serie Río de la Plata.

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 12:30 Napoli vs Parma ESPN Colombia, Disney+ 14:45 Inter vs Lecce Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIO PARTIDOS TV 12:30 Wolfsburg vs St. Pauli Disney+ 14:30 Köln vs Bayern München Disney+, Claro TV+ 14:30 RB Leipzig vs Freiburg Disney+, CazéTV 14:30 Hoffenheim vs Borussia M'gladbach ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Taça de Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 10:00 Torreense vs União de Leiria Win Play 13:45 Fafe vs Sporting Braga 13:45 Porto vs Benfica

Partidos de hoy en League Cup

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Chelsea vs Arsenal ESPN, Zapping

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Alavés vs Rayo Vallecano Movistar+ 15:00 Albacete vs Real Madrid América TV, América TVGO 15:00 Real Betis vs Elche

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIO PARTIDOS TV 12:00 Senegal vs Egipto Claro Sports, Win Sports, Zapping 15:00 Nigeria vs Marruecos Claro Sports, Win Sports, Zapping

Partidos de hoy en Serie Rio de la Plata

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Unión Santa Fe vs Alianza Lima Disney+ 19:00 San Lorenzo vs Cúcuta Deportivo Disney+, ESPN Premium Argentina

Partidos amistosos de hoy

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Boca Juniors vs Millonarios TyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Holanda

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Den Bosch vs PSV DIRECTV Sports 14:00 Go Ahead Eagles vs Heracles ESPN 3, Watch ESPN 14:00 Almere City vs Telstar ESPN 4, Watch ESPN 15:00 AZ vs Ajax DIRECTV Sports

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.