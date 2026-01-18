Universitario de Deportes se ha caracterizado por tener a grandes jugadores en su plantel, uno de los más recordados y queridos por los hinchas es Jonathan Dos Santos. El uruguayo brilló en su paso por el cuadro crema en 2020 y ahora acaba de sacudir el mercado de fichajes al concretar su fichaje por un mítico club.

Jonathan Dos Santos, exdelantero de Universitario, remece el mercado fichando por club campeón

Jonathan Dos Santos es uno de los jugadores que brillaron en Universitario y se ganó un lugar en el corazón de los hinchas pese a haber disputado solo una temporada antes de marcharse a Querétaro de México. Recientemente, se conoció que el delantero venía buscando nuevo club y ahora acaba de concretar su llegada a un destacado equipo.

Según informó el periodista uruguayo Rodri Vázquez, el experimentado atacante acordó su regreso al fútbol de su país tras firmar con Club Atlético Progreso, equipo que fue campeón del Campeonato Uruguayo en 1989. El hombre de prensa indicó que Dos Santos está próximo a llegar a Montevideo para integrarse a los trabajos con su nuevo club.

Jonathan Dos Santos, ex Universitario, continuará su carrera en Club Atlético Progreso de Uruguay.

"Jonathan Dos Santos vuelve al fútbol uruguayo. El delantero arregló todo para ser nuevo jugador de Progreso. Esta noche viaja desde Salto a Montevideo y mañana comienza los trabajos en el gaucho", informó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

El ‘9’ de 33 años sigue siendo considerado uno de los delanteros más valorados de su generación y ahora buscará recuperar su mejor nivel en el fútbol uruguayo, donde incluso podría enfrentar a su propio hijo, quien defiende la camiseta de Nacional.

Jonathan Dos Santos y su fructífero paso por Universitario

Jonathan Dos Santos arribó al cuadro crema en el 2020 como uno de los fichajes estelares del club. Si bien no consiguió el título nacional, dejó una grata impresión y se consolidó como uno de los goleadores del plantel. A lo largo de esa campaña disputó 25 partidos, marcó 14 goles y dio una asistencia, números que despertaron el interés del Querétaro de la Liga MX, equipo al que se sumó al año siguiente.

¿En qué clubes jugó Jonathan Dos Santos?

Jonathan Dos Santos ha desarrollado su carrera principalmente en el fútbol uruguayo; no obstante, también tuvo un paso por clubes de México, Ecuador y Chile, además de Universitario en Perú. A continuación conoce su trayectoria: