Reconocido periodista deportivo falleció tras una larga lucha contra la leucemia

El viernes por la noche falleció Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años, una de las voces más influyentes del periodismo deportivo argentino y referente histórico de la revista El Gráfico, medio en el que dejó una huella imborrable durante más de tres décadas. El reconocido periodista deja la faz de la tierra luego de una lucha constante contra la leucemia.

Reconocido periodista uruguayo falleció tras una larga lucha contra la leucemia

Cherquis Bialo nació el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, pero desarrolló prácticamente toda su carrera en Argentina, donde trabajó de forma ininterrumpida por más de 60 años.

Con un estilo único para escribir, llegó a ser director de El Gráfico durante ocho años y construyó una trayectoria sólida que también incluyó radio, televisión y plataformas digitales. Además, fue autor de trabajos sobre Diego Maradona y ocupó el cargo de Director de Medios en la AFA.

Ernesto Cherquis Bialo, reconocido periodista deportivo, falleció a los 85 años

A lo largo de su vida profesional, participó en coberturas memorables y forjó una relación cercana con grandes figuras del deporte argentino, especialmente con Maradona, sobre quien escribió con conocimiento y autoridad.

En sus últimos años, aunque alejado de las redacciones, se mantuvo vigente con columnas y opiniones que reflejaban su mirada crítica y lúcida sobre la actualidad deportiva.

En agosto de 2024, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como Personalidad Destacada del periodismo deportivo. En aquella ocasión, dejó una frase que lo definía: “Soy un contador de historias y, cuando me toca hablar en un reconocimiento, el protagonista siempre es el otro, porque nuestra vida gira en torno a los demás”.

En el tramo final de su vida atravesaba un cuadro de salud delicado debido a una leucemia, situación que incluso generó campañas para la donación de sangre. Su partida deja un vacío importante en el periodismo deportivo, donde supo ganarse el respeto tanto de colegas como de lectores.