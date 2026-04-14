¡El Mundial en tus pantallas! Reconocida empresa compró derechos del torneo y lo transmitirá en Perú

¡El Mundial 2026 se vivirá de otra manera! Se conoció que una reconocida empresa se sumó a la lista de canales que podrán transmitir este megaevento deportivo tan esperado por los hinchas del deporte rey y, lo mejor, es que será vía streaming, por lo que no tendrás excusa para perderte los partidos de este certamen.

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Reconocida empresa compró derechos del torneo y lo transmitirá en Perú

De acuerdo a diversos medios, Disney+ compró los derechos para este certamen, por lo que podrá transmitir en varios países latinoamericanos, incluyendo a Perú, esto de acuerdo a información proporcionada por Cinescape.

“El fútbol se vive a otro nivel. Disney+ adquiere los derechos para transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Perú, llevando la experiencia a los hinchas con la calidad de producción y gráficos de ESPN. Cobertura completa, análisis y toda la emoción del torneo más importante del mundo llegarán con un estándar de primer nivel”, escribieron mediante sus redes sociales.

A esta información se le sumaría la que viene desde Argentina, donde dieron más detalles sobre cómo se realizará esta gran cobertura internacional, aunque dieron una insólita noticia.

“ESPN, a través de Disney+, emitirá 30 partidos del Mundial en Colombia tras el acuerdo de derechos alcanzado con FIFA. La cobertura contará con figuras de peso como Mariano Closs, Diego Latorre y Sebastián Vignolo, entre otros nombres fuertes del equipo, lo que eleva la calidad de las transmisiones para ese mercado. Sin embargo, el dato que más llama la atención es que estas voces no estarán destinadas al público argentino. Es decir, algunos de los relatores más reconocidos y seguidos del país no narrarán el Mundial para Argentina, sino que lo harán exclusivamente para otras regiones como Colombia”.

“Esta decisión responde a la distribución de derechos por territorios, una práctica habitual en grandes eventos, pero que no deja de generar sorpresa entre los hinchas argentinos, acostumbrados a escuchar a estos nombres en las grandes citas. De esta manera, mientras en otros países podrán disfrutar de estos relatos, en Argentina la cobertura tendrá otras voces, marcando una diferencia importante en la experiencia del Mundial para el público local”.

Mariano Closs no dará vida a los partidos del Mundial en Argentina

Esta fue la información proporcionada por el medio Radio Boing, que dio a conocer que los famosos relatores argentinos le darán vida a los partidos en suelo argentino, pero sí en otros países.

¿Qué canales transmitirán el Mundial en Perú?

En Perú la lista de canales sería la siguiente: