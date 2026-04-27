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Erick Noriega confirmó si Sporting Lisboa envió oferta para ficharlo: "Europa..."

Erick Noriega rompió su silencio y reveló si Sporting Lisboa lo desea fichar de cara a la próxima temporada de la Liga de Portugal.

Luis Blancas
Erick Noriega reveló si Sporting Lisboa envió oferta formal para ficharlo
Erick Noriega reveló si Sporting Lisboa envió oferta formal para ficharlo | Composición: Líbero
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Erick Noriega se ha convertido en la principal figura de Gremio y, desde su entorno, informaron sobre grandes clubes de Europa interesados en ficharlo. Por ello, el volante peruano reveló si Sporting Lisboa, de Portugal, envió una propuesta formal para convertirlo en jugador.

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Erick Noriega reveló si Sporting Lisboa envió oferta formal para ficharlo

Noriega decidió brindar declaraciones en la zona mixta del Arena do Gremio luego de vencer por 1-0 a Coritiba por la jornada 13 del Brasileirão.

En conversación con los medios, el volante peruano fue consultado de forma directa sobre si existen propuestas de Europa para ficharlo de cara a la próxima temporada.

Erick Noriega reveló que no recibió oferta de Sporting Lisboa

Erick Noriega reveló que no recibió oferta de Sporting Lisboa

Erick Noriega reveló que actualmente se encuentra feliz en Gremio y no ha recibido ofertas formales de ningún club, por lo que descartó la posibilidad de que Sporting Lisboa esté interesado en su fichaje.

"Mi representante se entusiasmó un poco al hablar sobre Europa, ya hablé con él sobre eso. Mi cabeza está totalmente en el Gremio. Trabajé mucho para vestir la camiseta de un club gigante como este y soy muy feliz aquí", dijo en primera instancia.

"Desde que llegué, la hinchada siempre me ha apoyado bastante. Sobre especulaciones del exterior, hasta ahora no ha llegado nada para mí", finalizó.

Valor de mercado de Erick Noriega en Gremio

Gremio tasó a Erick Noriega en un valor de entre 8 y 10 millones de euros, por lo que, si algún club desea ficharlo, tendrá que pagar esa cantidad. El volante peruano tiene contrato con el equipo brasileño hasta diciembre de 2028.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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