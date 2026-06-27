Capitán de Cabo Verde, una de las sorpresas del Mundial, denunciado por presunto abuso sexual

Cabo Verde hizo historia luego de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su primera participación en el torneo máximo del fútbol. Sin embargo, recientemente se conoció, por medio de la prensa brasileña, que su capitán Ryan Mendes es investigado por la Policía de Nueva Zelanda por un presunto abuso sexual contra una mujer brasileña.

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Capitán de Cabo Verde fue denunciado por presunto abuso sexual

El medio brasileño ‘GeGlobo’ informó, a través de una publicación en su portal oficial, que una ciudadana brasileña, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció al futbolista caboverdiano Ryan Mendes por un presunto caso de abuso sexual. Los hechos habrían ocurrido el pasado 27 de marzo en Auckland, Nueva Zelanda.

De acuerdo con el citado medio, la mujer había sido contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol para desempeñarse como intérprete y asistente operativa de la delegación de Cabo Verde. Añadió que la ciudadana brasileña fue invitada a una reunión en una habitación reservada exclusivamente para integrantes del equipo, a la que asistió creyendo que cumpliría funciones de interpretación.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, es acusado por presunto abuso sexual

Sin embargo, según su versión, se trataba de un encuentro social, por lo que después decidió regresar a su habitación. La denunciante habría presentado fotografías que evidenciarían las lesiones sufridas, las cuales fueron entregadas a la Policía de Nueva Zelanda como parte de la investigación.

De acuerdo con la acusación, el incidente se habría producido en el hotel de concentración de la selección caboverdiana, que se encontraba en territorio neozelandés para disputar amistosos correspondientes a la fecha FIFA de marzo.

No obstante, minutos después, la mujer denunció que Ryan Mendes ingresó a su habitación y la habría agredido físicamente, sujetándola del cuello y golpeándola mientras intentaba defenderse, para luego cometer el presunto abuso carnal. El medio brasileño añadió que las señales de violencia denunciadas habrían sido corroboradas mediante un examen médico forense practicado por las autoridades competentes.

La denuncia habría llegado a la FIFA y la Federación de Cabo Verde

Por otro lado, ‘GeGlobo’ señaló que la denuncia y las pruebas de lo acontecido fueron notificadas en mayo a la Federación de Fútbol de Cabo Verde y a la FIFA, donde solicitaban que el futbolista fuese apartado. Sin embargo, no obtuvieron respuesta.