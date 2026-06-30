¡Devastado! Son Heung-Min rompió su silencio tras el Mundial 2026: "No es fácil aceptar esta realidad"

Son Heung-Min utilizó sus redes sociales y rompió su silencio sobre la situación que envuelve a Corea del Sur tras la temprana eliminación en el Mundial 2026. Esta situación ha generado un gran vacío emocional en el país surcoreano y esto lo sabe bien el capitán de ‘Los Guerreros de Taegeuk’, quien no dudó en disculparse con quienes esperaban que esta nación llegara a instancias más lejanas de las que realmente pudo alcanzar.

En el mensaje, ‘Sonny’ empezó lamentando el rendimiento del equipo al que pertenece, dando a conocer que no es fácil pasar por una situación así, pues jugar una Copa del Mundo es algo con lo que soñó desde niño. Por ello, prometió que días mejores vendrán y que se encargará de que esto pase.

Mensaje Son Heung-Min tras eliminación de Corea del Sur en el Mundial 2026

“No sé por dónde empezar. No puedo fingir que no lo sé, y no quiero evitar la realidad. En primer lugar, quiero pedir sinceramente disculpas al pueblo de la República de Corea y a los fans que aman el fútbol”.

“Como alguien que ama el fútbol, me siento realmente apenado, frustrado y molesto por haber presenciado un juego así. Ni siquiera puedo empezar a expresar mi decepción y dolor a los fans, y me siento totalmente inadecuado para decir ni una sola palabra de disculpa”.

“Cada día, cada momento, quería transmitir este mensaje a mis fans que están pasando por un momento difícil con emociones encontradas. Fue un torneo más preciado para mí que nadie, y se siente como si la 'etapa del sueño de un niño' del que siempre hablaba se hubiera derrumbado, haciéndolo increíblemente complicado y doloroso. Para ser honesto, no es fácil aceptar esta realidad ahora. Pensando en los fans que están llevando una decepción mucho mayor que yo, dudo incluso en hablar de mis sentimientos, pero creo que los sentimientos que están experimentando no son muy diferentes a los míos”.

“Soy muy consciente de que se han sacrificado muchas cosas por esta etapa. También siento un gran sentido de responsabilidad por no poder devolver el tiempo, el corazón, y el apoyo y el amor inquebrantables que nos habéis enviado. Realmente lo siento mucho. Y agradezco sinceramente a todos los que han creído en nosotros, nos han apoyado y han estado con nosotros hasta el final”.

“Voy a hacer todo lo posible desde mi posición para expresar mis sentimientos a la gente de la República de Corea y a los aficionados al fútbol de una manera que es algo más que palabras. Me esforzaré por traerte alegría de nuevo. Nunca he olvidado la promesa que hice a los fans. Hasta que los fans vengan a mi, hasta que los necesite, derramaré todo y prepararé bien otra vez”, escribió el futbolista vía Instagram.