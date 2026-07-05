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Noruega vs. Inglaterra: fecha, hora y canal del partidazo por los cuartos de final del Mundial 2026

Se nos viene un tremendo encuentro. Noruega e Inglaterra se enfrentarán por los cuartos de final en el Hard Rock Stadium.

Gary Huaman
Noruega enfrentará a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.
Noruega enfrentará a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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Partido de pronóstico reservado. Noruega e Inglaterra protagonizarán uno de los encuentros más electrizantes de los cuartos de final del Mundial 2026 el próximo sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium.

Llaves de cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de cuartos de final del Mundial 2026: cruces confirmados, horarios y canal

La selección noruega consiguió dar el batacazo y llegó a esta instancia tras superar 2-1 a la selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti y liderada por Neymar y Vinícius. La Canarinha falló un penal en el primer tiempo y, en la segunda mitad, Erling Haaland castigó por partida doble para sellar el triunfo. El tanto de ‘Ney’, que anunció su retiro, solamente sirvió para maquillar el resultado.

En cuanto a la selección inglesa, logró eliminar a México por 3-2 y le quitó el invicto en el Estadio Azteca por primera vez en su historia en este Mundial. Jude Bellingham convirtió un doblete y Harry Kane anotó el tercero de penal. Ahora, ingleses y vikingos se verán las caras.

¿Cuándo juegan Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026?

El duelo entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 está pactado para el próximo sábado 11 de julio.

¿A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026?

El choque entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 empezará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora mexicana).

¿Dónde jugarán Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Dónde ver Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026?

La transmisión del choque entre Noruega e Inglaterra estará a cargo de DIRECTV Sports y de las plataformas de streaming DGO, DAZN y Paramount+ para toda Latinoamérica.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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