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¡Sorpresa! Gol de Egipto por obra de Yasser Ibrahim para el 1-0 ante Argentina de Lionel Messi

En los primeros minutos, Egipto da la sorpresa ante Argentina gracias a un buen remate de cabeza de Yasser Ibrahim. Lionel Messi está quedando fuera.

Diego Medina
Gol de Egipto a Argentina.
Gol de Egipto a Argentina. | Foto: DSports
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Sobre los 14 minutos de la primera parte, un tiro de esquina generó que el cuadro de Egipto se acomode para generar una clara de ocasión de gol y así sorprender a la Argentina de Lionel Messi. Un gran centro a la cabeza de Yasser Ibrahim dejó sin reacción al Dibu Martínez en esta llave de octavos de final del Mundial 2026.

Gol de Egipto a Argentina: anotación de Yasser Ibrahim

ASÍ FUE EL GOL DE YASSER IBRAHIM PARA EL 1-0 DE EGIPTO

Argentina vs Egipto

Gol de Egipto a Argentina.

Euforia total para Egipto que se ilusiona con la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Muchos aguardaban que el conjunto albiceleste iba a imponer su fútbol desde el minuto uno, pero una falencia en la defensa termina complicando la chance de ver nuevamente a Lionel Messi en cuartos de final de la Copa del Mundo.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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