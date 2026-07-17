Titular de España acusó a Argentina de jugar sucio y apuntó que los favorecen: "No se debería permitir"

Faltan pocos días para la final del Mundial 2026 entre Argentina vs España y Aymeric Laporte, defensa titular de la Furia Roja, dejó unas picantes declaraciones sobre el juego fuerte de la Albiceleste y dejó entrever que el arbitraje ha permitido esto en los últimos partidos.

En diálogo con el diario español Marca, Laporte fue consultado sobre la agresividad de los futbolistas argentinos y señaló: "No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentido y que el árbitro hace su trabajo, yo no tengo ningún problema".

Luego, expresó que en los últimos partidos han visto cosas que le hacen bastante ruido y que Argentina siempre deja "recados" a los rivales: "Si es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos ha extrañado muchísimo que se deje pasar. Sobre todo siempre a Argentina, además, que es un equipo que deja muchos recados y eso en el fútbol pues no creo que se debería de dejar".

Después, Laporte añadió que el árbitro deberá saber controlar este tipo de acciones para que el partido no se le vaya de las manos: "Sobre todo en competiciones tan grandes porque te pueden desestabilizar, te pueden cabrear y eso creo que es parte del trabajo de un árbitro, de controlar estas cosas y de que al final no le coman la tostada la tostada".

Sobre el final de la entrevista, Aymeric Laporte añadió que la selección española no es de golpear al rival ni de hacer faltas locas, por lo que deberán de hacer un partido inteligente y que el árbitro esté impecable.

"Al final si un jugador puede hacerlo o dos pues, el partido va a ser un descontrol. Entonces nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje", finalizó.

¿Cuándo juegan Argentina vs. España por el Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se llevará a cabo este domingo 19 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York. La transmisión de este encuentro estará a cargo de América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN, Paramount+ y Disney+.