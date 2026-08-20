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¿Cuándo juega Barcelona vs Elche por su estreno en LaLiga de España? Hora y canal confirmado
Elche y Barcelona se enfrentarán este domingo por la fecha 2 de LaLiga de España, en un encuentro que promete tener más de una emoción.
Elche y Barcelona se medirán en el estadio Martínez Valero por la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El conjunto ilicitano llega tras igualar ante el Deportivo en Riazor durante su estreno en el campeonato.
Por su parte, Barcelona hará su debut oficial en LaLiga, luego de que su partido de la primera fecha frente al Athletic Club fuera aplazado. En la siguiente nota conocerás la fecha, horarios y dónde ver el compromiso por la jornada 2 del torneo español.
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¿Cuándo juega Barcelona vs Elche por LaLiga?
El encuentro está programado para este domingo 23 de agosto, en el Estadio Manuel Martínez Valero, recinto deportivo que cuenta con una capacidad para 31.388 espectadores.
¿A qué hora juega Barcelona vs Elche?
Barcelona y Elche se medirán en un emocionante encuentro que tiene previsto empezar desde la 2.30 p. m. (hora peruana). A continuación, Diario Líbero te presenta los horarios para otros países.
- Colombia: 2.30 p. m.
- Ecuador: 2.30 p. m.
- México: 1.30 p. m.
- Chile: 3.30 p. m.
- Argentina: 4.30 p. m.
- Brasil: 4.30 p. m.
- Uruguay: 4.30 p. m.
- Paraguay: 3.30 p. m.
- Bolivia: 3.30 p. m.
- Venezuela: 3.30 p. m.
- España: 9.30 p. m.
Barcelona vs Elche: dónde ver el partido
En Perú, el encuentro entre estos dos grandes elencos se podrá seguir por la señal de Disney+. A continuación, la lista de canales para otros países.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Brasil: Amazon Prime Video, CazéTV
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
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